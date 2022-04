Cagliari-Sassuolo: Berardi lavora a parte, Matheus Henrique torna in gruppo

Mancano solamente due giorni a Cagliari-Sassuolo e nella giornata di oggi i neroverdi hanno svolto una seduta pomeridiana. Al Mapei Football Center, come riportato dal sito ufficiale del Sassuolo, i neroverdi hanno svolto messa in azione, torello, esercitazioni tecniche, sviluppo manovra e partitelle su campo ridotto.

Per mister Dionisi ci sono una buona e una cattiva notizia: la buona è che Matheus Henrique è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre la cattiva è che a svolgere lavoro differenziato è stato Domenico Berardi. Domani alle 12:30 parlerà Dionisi in conferenza, a seguire la squadra partirà alla volta della Sardegna.