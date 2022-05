Bologna-Sassuolo in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

Dove vedere in tv Bologna-Sassuolo, sfida valida per la 37^ giornata di Serie A, in programma al Renato Dall’Ara di Bologna domenica 15 maggio alle ore 12.30?

La 37^ giornata di Serie A si aprirà sabato alle ore 15.00 con la gara tra Empoli e Salernitana. Alle 18.00, lo Spezia farà visita all’Udinese e il Torino all’Hellas Verona. Alle 20.45, la Roma ospiterà il Venezia. Domenica, alle 12.30, andrà in scena la sfida tra Bologna e Sassuolo. Alle 15.00, spazio a Napoli-Genoa, mentre alle 18.00 si giocherà il big match di giornata: Milan-Atalanta. Alle 20.45 si giocherà Cagliari-Inter. Nella giornata di lunedì, invece, sono in programma due partite: alle 18.30 Sampdoria-Fiorentina, mentre alle 20.45 Juventus-Lazio.

Bologna-Sassuolo Dazn o Sky: dove vederla in TV

Bologna-Sassuolo sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Su Dazn, la partita sarà visibile a partire dalle 14.30 con lo studio pre-match accedendo alla piattaforma streaming tramite Smart Tv oppure sui dispositivi mobili tramite l’app dedicata. La telecronaca della gara sarà affidata ad Alessandro Iori, con Alessandro Budel nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky, invece, la partita sarà visibile a partire dalle 11.30 con lo studio pre-match su Sky Sport Calcio (canale 202). La telecronaca della gara sarà affidata a Dario Massara, con Nando Orsi nel ruolo di commentatore tecnico.

Sarà possibile assistere alla sfida anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

Bologna-Sassuolo in streaming

Oltre che in tv, la gara sarà trasmessa via streaming sempre da Dazn e da Now Tv. Chi non è abbonato Dazn o a Now Tv può seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.