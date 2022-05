Apoteosi Gelbison: i cilentani di Alessandro Barbetta promossi in Serie C

Per la prima volta nella propria storia, la Gelbison parteciperà ad un campionato di Serie C. Bastava una vittoria a Troina per ipotecare il primo posto nel girone I e rendere vani gli sforzi della Cavese, e così è stato: 3-0 in Sicilia e via alla festa, in attesa della passerella finale in casa per il derby di domenica prossima contro il Santa Maria Cilento. C’è anche un po’ di Sassuolo nella promozione in Serie C della Gelbison, prima squadra cilentana a riuscirci: parliamo di Alessandro Barbetta, difensore centrale classe 2003.

Alessandro Barbetta ha avuto ragione. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile del Sassuolo, dalle formazioni regionali fino all’Under 18, passando per la Nazionale Under 15 e 16, Barbetta ha deciso di lasciare l’Emilia al culmine del percorso giovanile, ovvero prima del passaggio in Primavera. Una scelta personale che ha pagato, e non lo diciamo alla luce del risultato maturato oggi: perché la promozione, la Gelbison, se l’è guadagnata dopo un intero campionato in vetta. Un campionato dove Barbetta ha ricoperto il ruolo di protagonista e non di comparsa, con ben 32 presenze e oltre 2000 minuti giocati, molti dei quali in questo rush finale dove è diventato una pedina inamovibile nello scacchiere di mister Gianluca Esposito.

Un minutaggio importante, che a Sassuolo Barbetta non era mai riuscito realmente a ritrovare dopo il grave infortunio al crociato patito a metà stagione in Under 16. Il centrale è ancora legato contrattualmente al Sassuolo, che lo ha ceduto alla Gelbison con la formula del prestito: cosa succederà in estate non saremo noi a dirlo, e forse non è neanche la prima cosa a cui pensare in una serata di festa come questa. Quel che è certo è che un posto nel professionismo, Barbetta e la Gelbison, se lo stanno ritagliando.

Verdetti Serie D: vanno ai playoff il Lentigione (girone D) di Alessandro Iodice e Luca Lazzaretti, entrambi classe 2003. Sorprendente piazzamento nel girone E anche per la Pianese di Salvatore Palma (2003), che strappa il quinto posto grazie al 4-0 in esterna contro la Pro Livorno: in gol lo stesso Palma, per la quarta volta in stagione. Grande delusione, invece, per l’Union Clodiense di Andrea Monticelli (2002), che vede sfumare la promozione diretta in Serie C soltanto al 90′ nel big match contro l’Arzignano Valchiampo: un’impresa sfiorata, anche in virtù dell’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco proprio per l’espulsione di Monticelli.

