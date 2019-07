I nuovi arrivati del Sassuolo: tutto ciò che c’è da sapere su Andreaw Gravillon

Andreaw Gravillon è l’ultimo acquisto del Sassuolo, arrivato in Emilia dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Difensore centrale di classe 1998, a 21 anni conta una discreta esperienza tra i professionisti, con qualche apparenza anche in serie A.

Gravillon dalla Guadalupa all’Inter: la sua storia

Andreaw nasce a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, l’8 febbraio del 1998, ma si trasferisce fin da bambino a Garges, in Francia, dove inizia a giocare per la squadra locale, la Garges les Gonnesse.

Tuttavia, nel 2014, a 16 anni arriva per lui la possibilità della vita, andando a giocare nell’Under 17 dell’Inter.

Tra le giovanili della Beneamata, il ragazzo comincia a farsi notare e dalla stagione 2015-16 entra in pianta stabile nella rosa della Primavera allenata da Stefano Vecchi, con la quale si toglie la soddisfazione di vincere la Coppa Italia Primavera e, la stagione successiva, il Campionato di categoria. Ottiene anche la prima convocazione in prima squadra, che arriva contro il Sassuolo il 14 maggio 2017.

Gravillon: l’esordio in A con il Benevento e la consacrazione a Pescara

Le ottime prestazioni portano il neo-promosso Benevento a puntare su di lui per la Serie A 2017-18, acquistandolo a titolo definitivo. Nel Sannio non lascia il segno, facendo tanta panchina ma esordendo in serie A il 24 settembre 2017 nella sfida contro il Crotone. Ma in quella stagione fa la conoscenza di mister Roberto de Zerbi.

Arrivati a gennaio 2018, però, dopo sole due presenze Gravillon chiede di poter dimostrare il suo valore, disposto a scendere di categoria. Passa così al Pescara, in serie B, dove Giuseppe Pillon lo inserisce gradualmente in squadra, facendolo giocare sempre da titolare nelle ultime giornate del campionato 2017-18.

È solo l’inizio. A partire dalla stagione 2018-19 diventa un punto fisso della squadra, che nel corso del campionato riesce addirittura a salire al primo posto in classifica. Una serie di prestazioni convincenti gli valgono il ritorno all’Inter già nel gennaio 2019. I nerazzurri decidono però di fargli terminare il campionato a Pescara, lasciandolo in prestito alla società abruzzese, che termina il campionato da quarta e viene eliminata ai play-off dal Verona.

Andreaw Gravillon: al Sassuolo per dimostrare quanto vale

L’ottimo campionato di serie B, è alla base del passaggio di Andreaw Gravillon al Sassuolo, con il quale sogna di cominciare a collezionare una serie di nuove meravigliose prestazioni anche in serie A.

