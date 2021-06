Allenatore Sassuolo: ancora incerto il futuro di Zanetti e Dionisi

Il Sassuolo è ancora a caccia del sostituto di Roberto De Zerbi e sta monitorando alcuni profili. Tra questi ci sono sia Alessio Dionisi, reduce dalla vittoria della Serie B con l’Empoli, sia Paolo Zanetti, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia. Entrambi gli allenatori, però, non hanno ancora definito quello che sarà il loro futuro e in questi giorni si stanno confrontando con i propri club per capire se c’è la possibilità di proseguire.

Il futuro di Alessio Dionisi sembra essere legato a quello di Maurizio Sarri. Nella giornata di oggi, infatti, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni del TgR Rai Toscana: “Ancora non abbiamo definito l’accordo con il nostro allenatore Dionisi, sono sorpreso”. Inoltre, secondo quanto riporta SportMediaset, la trattativa tra Sarri e la Lazio stenta a decollare e Dionisi è diventato la prima scelta in caso di mancato accordo tra le parti. Attenzione, però, alla pista che porta all’Hellas Verona, che è ancora a caccia di un allenatore.

Nella giornata di oggi è avvenuto il tanto atteso incontro tra la dirigenza del Venezia e Paolo Zanetti. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società ha mostrato al tecnico il proprio progetto per la Serie A e nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva. Oltre al Sassuolo, a corteggiare Zanetti ci sono anche Sampdoria e Udinese. La Samp è a caccia di un nuovo allenatore dopo la separazione da Ranieri, l’Udinese sta valutando se confermare o meno Luca Gotti.

📢 Incontro interlocutorio tra il #Venezia e il tecnico Paolo #Zanetti. Il club ha illustrato il progetto per la Serie A, il tecnico il suo mentre #Sampdoria e #Udinese attendono sviluppi a riguardo perché interessate all’allenatore. I dettagli su @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) June 1, 2021