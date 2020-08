Calciomercato Sassuolo: vicino l’accordo per portare Russo all’Entella

Il portiere neroverde Alessandro Russo potrebbe avere un futuro in serie B. L’estremo difensore – classe 2001 – piace a Reggina ed Entella, ma è il club di Chiavari ad essere in vantaggio.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i biancocelesti e il Sassuolo per riportare in Liguria il giovane Russo (cresciuto nel settore giovanile del Genoa e appena chiamato in Under-20 insieme al compagno di reparto Turati) è ad un passo.

