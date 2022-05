Tardini For Special: anche il SanPro Special tra le squadre partecipanti

Domenica scorsa, nella splendida cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma, si è tenuta la prima edizione del “Tardini For Special”, manifestazione riservata a 13 squadre paralimpiche tra cui la SanPro Special, squadra di San Prospero (Correggio) “adottata” dal Sassuolo ormai un anno e mezzo fa. I neroverdi sono arrivati al secondo posto nel torneo, che ha visto disputare le fasi a gironi sui campi dell’US Audace al Parco Ferrari e le fasi finali proprio al Tardini. Inoltre, grazie alla vittoria per 2-1 sul Parma di sabato 14 maggio a Noceto, i ragazzi del SanPro Special si sono laureati campioni regionali e parteciperanno alla fase finale nazionale, in programma a Novarello Villaggio Azzurro il 18 giugno prossimo contro i campioni regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Queste le 13 squadre partecipanti al Tardini for Special: Casteddu4Special, Empoli for Special, Hellas Verona for Special, Juventus for Special, Milan for Special, Parma for Special, Reggiana for Special, Sampdoria for Special, Sassuolo for Special, Ness1 Escluso, Real Sala Baganza. Complimenti ragazzi!

