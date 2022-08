Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Milan: molte conferme tra le fila neroverdi

La 4^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospitare il Milan, match in programma martedì 30 agosto alle 18:30 al Mapei Stadium. I neroverdi sono reduci dal 2-2 sul campo dello Spezia, mentre i rossoneri nell’ultimo turno hanno battuto 2-0 il Bologna. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, anche in ottica Fantacalcio. In casa neroverde, Dionisi ha pochi dubbi: gli unici indisponibili saranno Muldur e Traorè, mentre il resto della squadra sarà a disposizione. Possibile qualche cambio a centrocampo e in attacco. In casa rossonera, Pioli dovrà sicuramente fare a meno di Krunic e Ibrahimovic. Inoltre, l’allenatore rossonero potrebbe optare per un turnover massiccio rispetto all’ultima gara.

Le probabili scelte di Dionisi in vista di Sassuolo-Milan

Tra i pali neroverdi, confermatissimo Consigli. Al centro della difesa, Dionisi dovrebbe confermare la coppia formata da Erlic e Ferrari, ma Ayhan resta sempre in corsa per una maglia da titolare. Sugli esterni, pochi dubbi per l’allenatore neroverde: a destra ci sarà Toljan, mentre a sinistra verrà confermato Rogerio. A centrocampo, Frattesi e Maxime Lopez viaggiano verso una maglia da titolare, mentre Matheus Henrique è in ballottaggio con Thorstvedt. Davanti, confermatissimi Berardi e Pinamonti, mentre Kyriakopoulos dovrebbe completare il tridente. Attenzione, però, ad una possibile maglia da titolare per Ceide, con conseguente sposamento in difesa del greco.

Le probabili scelte di Pioli in vista di Sassuolo-Milan

Tra i pali rossoneri, spazio ancora a Maignan. Al centro della difesa, confermatissima la coppia formata da Kalulu e Tomori. Sugli esterni, invece, Pioli potrebbe cambiare qualcosa: a destra, Calabria è in ballottaggio con Florenzi, mentre a sinistra ci sarà ancora Theo Hernandez. In mediana, Pioli confermerà Bennacer dal primo minuto, mentre Pobega potrebbe rilevare Tonali. Sulla trequarti, l’unico sicuro di una maglia da titolare è Leao, mentre Messias e De Ketelaere sono in ballottaggio con Brahim Diaz e Saelemaekers. Davanti, Giroud è in ballottaggio con Origi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan: molte conferme tra le fila neroverdi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan, Ruan, Marchizza, Obiang, Harroui, Thorstvedt, D’Andrea, Defrel, Ceide, Alvarez.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Erlic-Ayhan 55%-45%, Matheus Henrique-Thostvedt 55%-45%, Rogerio-Ceide 60%-40%.

Indisponibili: Muldur, Traorè.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaer, Leao, Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Florenzi, Ballo-Tourè, Pobega, Saelemaerkers, Brahim Diaz, Adli, Bakayoko, Rebic, Origi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Calabria-Florenzi 55%-45%, Tonali-Pobega 55%-45%, Messias-Saelemaekers 55%-45%, De Ketelaer-Brahim Diaz 55&-45%, Giroud-Origi 55%-45%.

Indisponibili: Krunic, Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.