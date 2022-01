Sassuolo-Hellas Verona: info prevendita e prezzo biglietti. Settore ospiti chiuso

Sarà aperta dalle 10 di domani, mercoledì 12 gennaio, la prevendita dei biglietti per Sassuolo-Hellas Verona, gara in programma domenica 16 gennaio alle ore 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, valevole per la 22esima giornata di Serie A. La prevendita sarà aperta fino al giorno della partita.

I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket abilitati, presso lo Store Ufficiale del Sassuolo o online su ticket.sassuolocalcio.it. L’ingresso sarà concesso soltanto mostrando un documento d’identità valido e ai soli possessori di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di almeno una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti la data della partita). Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento.

In ottemperanza alle nuove norme della Lega Serie A, non sarà effettuata la vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord). Inoltre, è vietata la vendita dei tagliandi di qualsiasi settore ai residenti nella Regione Veneto. Il giorno della partita la biglietteria del Mapei Stadium sarà aperta dalle ore 11 alle 13.30 (con la possibilità di sottoscrivere anche l’abbonamento per il girone di ritorno).

Prezzi biglietti Sassuolo-Hellas Verona

