Sassuolo Femminile beffato nel finale dalla Fiorentina: 2-1 per le viola

Nonostante la grande gara sotto il profilo tecnico tattico, come dichiarato anche da Mister Piovani che si dice dispiaciuto per le ragazze ma contento della prova offerta in campo, il Sassuolo femminile esce dallo Stadio Ricci con zero punti . Il primo tempo è equilibrato, al 23’ Tatiana Bonetti inquadra la porta ma la conclusione è centrale e Diede Lemey blocca sicura. Al 26’ Valeria Monterubbiano prova il tiro dalla distanza che termina di poco al lato del palo. Al 37’ l’estremo difensore neroverde interviene su Alice Parisi e mantiene inviolata la sua porta. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa Al 67’ la gran conclusione della talentuosa Tatiana Bonetti termina di poco fuori. Al 79’ il Sassuolo femminile passa in vantaggio: Michaela Dubcova mette in mezzo una perfetta palla su cui svetta con tempismo Michela Cambiaghi e buca la porta viola. 1-0 per le locali. La partita si accende e , dopo parate determinati di Diede Lemey prima su Stephanie Breitner e poi sulla scatenata Tatiana Bonetti all’ 88’ le viola trovano il pareggio proprio con quest’ultima su calcio piazzato. Passa appena un minuto e il Sassuolo femminile si rende pericoloso, cross di Michela Cambiaghi, ma la conclusone di testa di Daniela Sabatino termina sopra la traversa. Beffa che arriva allo scadere grazie alla rete di Jensen Arnth. La prossima settimana si osserverà un turno di riposto e alla ripresa trasferta a Roma il 2 Novembre.

TABELLINO

SASSUOLO-FIORENTINA 1-2

Marcatrici: 79’ Cambiaghi (S), 88’ Bonetti (F), 94’ Arnth (F)

SASSUOLO: Lemey, Cutler, Molin, Pondini, Sabatino, Monterubbiano (62’ Dubcova M.), Pugnali (55’ Cambiaghi), Orsi, Dubcova, Lenzini (80’ Santoro), Filangeri.

A disposizione: Jaques, Novelli, Pugnali, Labate, Pederzani, Zanni, Lauria

Allenatore: Gianpiero Piovani

FIORENTINA: Ohrstrom, Guagni, Jensen, Tortelli, Breitner, Parisi (77’ Mauro), Bonetti, Vigilucci, De Vanna (46’ Thogersen), Philtjens, Lazaro (67’ Adami)

A disposizione: Fedele, Cordia, Mascarello, Ripamonti, Fusini, Agard

Allenatore: Antonio Cincotta

ARBITRO: Sig. Domenico Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Sig. Stefano Papa di Chieti e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto

Note: ammonite Cutler, Breitner, Dubcova K., Cambiaghi

Mercoledì 16 Ottobre la primavera neroverde ha disputato l’incontro di campionato contro l’Hellas Verona impattando per 2-2 con le reti di Silvia Zanni e Maria Teresa Fracas.