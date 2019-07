Sassuolo-Ascoli: c’è l’accordo per Scamacca, venerdì le visite mediche

Il Sassuolo e l’Ascoli hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Gianluca Scamacca, a rendere nota l’indiscrezione, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che dal suo sito web ha pubblicato in esclusiva la notizia dell’incontro che c’è stato in giornata tra le due dirigenze, incontro andato a buon fine, in quanto i due club hanno trovato l’accordo per il prestito del giocatore che venerdì potrebbe già sostenere le visite mediche per poi aggregarsi alla squadra allenata da mister Paolo Zanetti.

Dopo la poco fortunata esperienza nel campionato olandese con la maglia del PEC Zwolle, Gianluca Scamacca è pronto a rimettersi in gioco in Italia, ripartendo dalla Serie B, con la maglia dell’Ascoli Calcio, società che dall’inizio dell’estate ha costantemente fatto pressione al Sassuolo per portare nelle Marche l’attaccante classe ’99, calciatore in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo bianconero Antonio Tesoro.