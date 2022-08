Primavera Sassuolo Femminile: dalla Sicilia arriva la giovanissima Francesca Randazzo

L’Area Femminile del Sassuolo Calcio sta dimostrando di avere un occhio di riguardo per la Sicilia, almeno in ambito giovanile: hanno detto bene al Sassuolo gli innesti di Sofia Di Benedetto e Manuela Sciabica, due classe 2006 nel giro della Nazionale e già in pianta stabile con la Primavera di Davide Balugani. La speranza è che anche Francesca Randazzo abbia lo stesso impatto con la realtà neroverde. La giovanissima calciatrice di Castel di Lucio (Messina), nata nel 2008 e quindi appena 14enne, ha firmato il contratto che la legherà al Sassuolo Calcio e si appresta ad iniziare la preparazione con la Primavera il 15 agosto prossimo, come riferisce NebrodiNews.it. Francesca proviene dal settore giovanile dell’FCD New Eagles di Capo d’Orlando: è stata proprio la società messinese ad ufficializzare il suo trasferimento al Sassuolo.

