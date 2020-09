Locatelli in Nazionale: “Al Sassuolo sono rinato, penso a far bene qui”

Convocati per la prima volta in Nazionale Maggiore, Ciccio Caputo e Manuel Locatelli hanno parlato dal ritiro della selezione azzurra.

Il centrocampista neroverde ha espresso tutta la sua gioia, nonché i ringraziamenti al mondo neroverde: “Quello che ho fatto mi è servito a essere qui adesso, a essere il calciatore che sono ora. Al Sassuolo c’è stata la mia rinascita, ho trovato fiducia, sono tornato a credere in me stesso e ringrazio che sia andata così. Indossare questa maglia è il sogno di tutti, un sogno che avevo fin dai tempi dell’oratorio. Penso a far bene qui e a godermi ogni singolo momento. Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus”.