Le pagelle di Sassuolo-Roma 0-0: bravi tutti, provvidenziale Consigli

Gran partita per gli uomini di De Zerbi, la Roma deve vincere, ma è il Sassuolo a gestire il gioco per buona parte della gara. Ottima partita di Lirola e il solito Consigli che anche grazie all’aiuto del palo mantiene inviolata la porta.

Rivivi la gara > LA CRONACA DI SASSUOLO-ROMA 0-0

Le pagelle di Sassuolo-Roma 0-0

CONSIGLI voto 7 – Solita garanzia, sempre provvidenziale, questa volta anche grazie all’aiuto del palo che lo salva due volte.

LIROLA voto 7 – Fondamentale per il tipo di gioco che vuole esprimere De Zerbi, difende molto bene e accompagna la squadra nelle ripartenze.

DEMIRAL voto 6,5 – Legge bene il gioco degli attaccanti giallorossi, riuscendo quasi sempre ad anticiparli.

FERRARI voto 6,5 – Come i compagni di reparto disputa una gara attenta e fisica.

ROGERIO voto 6,5 – Fa buona guardia, anche se Under gli crea più di un problema.

LOCATELLI voto 6 – Non è la sua migliore prestazione, ma da il suo contributo in una bella partita. (al 91’ ADJAPONG S.V.)

MAGNANELLI voto 6,5 – Ci mette l’anima e soprattutto il corpo, buona prestazione del capitano.

DUNCAN voto 6,5 – Ancora una prestazione di spessore per il centrocampista neroverde.

BERARDI voto 7 – Partita di sacrifico la sua, gioca con altruismo per servire i compagni di squadra, prova a cercare il gol ma senza trovarlo. Buona partita.

DJURICIC voto 6,5 – Partita molto tattica e fisica la sua, esce dal campo dopo aver dato tutto. (al 76’ BRIGNOLA voto 6,5 – con il suo ingresso in campo porta un po’ di vivacità a centrocampo).

BOGA voto 6,5 – Fatica a mettersi in evidenza nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco mette in campo tutte le sua qualità, una costante spina nel fianco per la difesa giallorossa. (all’ 80’ DI FRANCESCO voto 6 – Entra in campo e fa bene il suo dovere).