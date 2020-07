Le pagelle di Cagliari-Sassuolo 1-1: basta una disattenzione per perdere i tre punti

LE PAGELLE DI CAGLIARI-SASSUOLO 1-1

Gianluca PEGOLO 6: un anticipo di testa su Pereiro e poco altro.

Mert MULDUR 5+ : innescato meno volte rispetto ad altre occasioni, anche perché il cambio del partner (da Berardi ad Haraslin) ha portato il Sassuolo ad accentrare o spostare sulla fascia sinistra l’azione. Male in occasione dell’1-1 di Joao Pedro, quando sbaglia l’intervento a metà campo sul numero 10 ed è lento a ritornare permettendogli di battere a rete tutto solo (dal 70′ Giangiacomo MAGNANI 6: .

MARLON 6+: pulizia negli interventi e preciso nei passaggi verticali per superare la pressione di Joao Pedro e Pereiro. Ferma bene un’azione di Rog nel finale. Esce con il cartellino giallo a carico.

Gian Marco FERRARI 6+: decide lui il tempo del gioco quando l’azione parte da Pegolo. Non fa mai girare Pereiro, lo anticipa sempre. Dopo il pareggio, si sgancia spesso creando superiorità e scompiglio nell’area avversaria. Nel finale, un disimpegno errato lo costringe all’ammonizione: era diffidato, non ci sarà con il Milan.

ROGERIO 6: tornato da pochi giorni e già buttato nella mischia, gioca quasi esclusivamente nella metà campo offensiva formando una catena pericolosissima insieme a Boga (dal 90′ Giorgos KYRIAKOPOULOS SV).

Filip DJURICIC 6+: la posizione più arretrata e la formazione a testuggine del Cagliari gli negano le trame verticali a cui ci ha abituati nelle ultime settimane. Si sacrifica molto in pressing e in aiuto a Locatelli (dal 90′ Giacomo MANZARI SV: esordio in Serie A anche per l’attaccante barese).

Manuel LOCATELLI 6,5 : tocca tantissimi palloni, prevalentemente verso i due terzini, senza riuscire a spaccare in due il 5-3-2 del Cagliari. E’ il fulcro del gioco anche nel forcing finale. Imprescindibile.

Junior TRAORE’ 5,5: meglio delle ultime uscite, ma non sembra essere ancora tornato il Traorè di inizio campionato (dal 70′ Andrea GHION 6: i compagni lo servono ancora poco, ma quando viene chiamato in causa non sbaglia. Sfiora il gol con un tiro di prima su assist di Raspadori).

Lukas HARASLIN 5,5: un tiro da posizione defilata, un paio di serpentine interrotte sul più bello e poco altro. Complice forse anche l’impiego sulla fascia destra, lo slovacco non incide sul match (dal 70′ Giacomo RASPADORI 6: entra subito nel vivo del gioco creando un appoggio al gioco sulle fasce).

Francesco CAPUTO 6,5: quando è in arrivo un pallone sul secondo palo, puoi stare certo che Ciccio Caputo sarà lì a trasformarlo in oro. E’ successo al 90′ contro la Lazio, mercoledì contro la Juve e anche oggi a Cagliari. Chiuso a tenaglia in mezzo alla difesa a tre cagliaritana, tocca pochi palloni se non qualche uno-due al limite dell’area.

Jeremie BOGA 5,5: entra in possesso di palla per decine di volte, ma il Cagliari non lo lascia mai partire. Resta in ombra anche nel secondo tempo, nonostante qualche spunto in più.

