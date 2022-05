Italia-Argentina e Nations League: Mancini chiama 4 neroverdi, prima volta per Frattesi

Sono quattro i giocatori del Sassuolo convocati in Nazionale da Roberto Mancini per gli impegni di giugno. I nomi li conosciamo ormai bene: i campioni d’Europa Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, oltre a Gianluca Scamacca. A loro si aggiunge anche Davide Frattesi, già convocato per uno stage ma alla prima chiamata ufficiale.

L’Italia disputerà il primo match a Wembley il 1° giugno, ovvero la Finalissima contro l’Argentina nella sfida tra Campioni d’Europa e vincitori della Coppa America.

Poi, quattro gare di Nations League. L’Italia sfiderà la Germania il 4 giugno al Dall’Ara di Bologna, poi il 7 giugno l’Ungheria al Manuzzi di Cesena. Terza sfida l’11 giugno al Molineux Stadium di Wolverhampton contro l’Inghilterra. Ultima il 14 giugno a Monchengladbach, ancora con la Germania. Tutte le partite si disputeranno alle 20.45.

In totale sono 39 gli azzurri convocati, tra i quali tutti i campioni d’Europa meno gli infortunati Chiesa, Castrovilli, Toloi e Immobile. Ci sono anche alcuni ex Sassuolo: Acerbi, Locatelli, Pellegrini e Politano. I calciatori della Roma, impegnati mercoledì a Tirana nella finale di Conference League con il Feyenoord, raggiungeranno Coverciano domenica 29 maggio

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

