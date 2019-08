Giovanili Sassuolo: U16 eliminata, ok l’esordio al Previdi dei 2003

Terza giornata di tornei precampionato per le squadre giovanili del Sassuolo: oggi sono scese in campo l’Under 16 e l’Under 17. Al Memorial Pavone Mariani in Abruzzo, i 2004 di mister Bucchioni hanno giocato due partite: stamattina hanno pareggiato per 0-0 con l’Inter, mentre nel tardo pomeriggio hanno perso per 2-0 contro il Malmoe. Neroverdi eliminati insieme al Pineto per un gol di differenza reti rispetto all’Inter. L’Under 17 di Barone ha vinto per 4-2 contro l’Helsingor nell’esordio del Memorial Previdi: allo stadio Ricci segnano Biondelli (2), Ferrara su rigore e Arcopinto.

