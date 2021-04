Giovanili Sassuolo: il programma del weekend 16-17-18 aprile

PRIMAVERA

Lazio-Sassuolo – 4^ giornata di Ritorno – Domenica 18 aprile, ore 15 – C.S. Lazio – Via di Santa Cornelia 1000, Formello (RM).

UNDER 18

Roma-Sassuolo – 11^ giornata di Andata – Venerdì 16 aprile, ore 12 – Agostino Di Bartolomei – Piazzale Dino Viola 1, Roma (RM).

UNDER 17

Sassuolo-Reggiana – 2^ giornata di Andata – Domenica 18 aprile, ore 11 – Giancarlo Zanti – Via del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti (MO).

UNDER 16

San Marino-Sassuolo – Test Match – Venerdì 16 aprile, ore 16 – Ezio Conti – Strada Caiese 12, Dogana (San Marino).

Sassuolo-Milan – Test Match – Domenica 18 aprile, ore 14.30 – Graziano Ferrari – Piazza dei Ciliegi 15, Fiorano Modenese (MO).

UNDER 15

San Marino-Sassuolo – Test Match – Venerdì 16 aprile, ore 15.30 – Stadio di Acquaviva – Via Nitella (San Marino).

Sassuolo-Milan – Test Match – Domenica 18 aprile, ore 16.30 – Giancarlo Zanti – Via del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti (MO).