Giovanili Sassuolo: il girone del Sassuolo Under 16 e Under 15

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha reso nota la composizione dei gironi del Campionato Under 16 e Under 15 Serie A e B. Grande novità nel numero di raggruppamenti, che passano da 3 a 4, con dieci squadre l’uno: entro poche ore sarà reso noto anche il calendario. Il Sassuolo è stato inserito nel girone C: ecco la composizione dei quattro gruppi.

GIRONE A: Alessandria, Cagliari, Como, Cremonese, Genoa, Juventus, Monza, Sampdoria, Spezia, Torino.

GIRONE B: Atalanta, Brescia, Cittadella, Hellas Verona, Inter, Milan, Pordenone, Udinese, Venezia, Vicenza.

GIRONE C: Ascoli, Bologna, Empoli, Fiorentina, Parma, Perugia, Pisa, SPAL, Sassuolo, Ternana.

GIRONE D: Benevento, Cosenza, Crotone, Frosinone, Lazio, Lecce, Napoli, Reggina, Roma, Salernitana.

