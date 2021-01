Focus on Sassuolo-Parma: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta

A tre giorni dal derby di Coppa Italia perso contro la Spal, i neroverdi tornano in campo in un altro derby emiliano: al Mapei Stadium è di scena Sassuolo-Parma, gara valida per la giornata numero 18 della serie A 2020/2021: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta.

Sassuolo-Parma: stato di forma e quote scommesse

A questo Sassuolo-Parma i neroverdi arrivano con due precedenti negativi. La sconfitta di Torino contro la Juve e l’eliminazione in Coppa contro la Spal pesano come macigni sulla formazione di De Zerbi. Il Parma, penultimo in classifica con 12 punti, viene da cinque sconfitte di fila, rimediate contro Juventus, Crotone, Torino, Atalanta e Lazio.

Dati precedenti e stato di forma, dunque, le quote scommesse di Sassuolo-Parma danno per scontata la vittoria neroverde (tra 1.66 e 1.70), con la vittoria ducale quotata tra tra 4.50 e 4.67. Sugli stessi numeri il pareggio, quotato tra 4.15 e 4.30.

Infortunati, squalificati e diffidati della gara del Mapei Stadium

A Sassuolo-Parma mancheranno per squalifica due giocatori, uno per parte: Hernani per i gialloblù e Pedro Obiang per i neroverdi. Il Parma non ha diffidati, mentre il Sassuolo dovrà stare attento a Chiriches. L’altro diffidato neroverde, Berardi, non sarà della partita.

Sono tanti anche gli infortunati, da entrambe le parti: il Sassuolo si troverà senza Locatelli, Bourabia, Romagna e appunto Berardi, con Toljan e Defrel da valutare. Nel Parma mancheranno Balogh, Gagliolo, Karamoh, Iacoponi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Osorio e Valenti.

Leggi anche > INFORTUNIO DI LOCATELLI: ECCO I TEMPI DI RECUPERO

Sassuolo-Parma: i precedenti

Sassuolo-Parma conta 10 precedenti, di cui 8 in serie A e 2 in serie B. In totale, si contano 5 vittorie del Parma, due del Sassuolo e un pareggio. I neroverdi non battono il Parma dalla stagione 2014/15, quando il 15 marzo 2015 vinsero per 4-1 al Mapei Stadium. Inoltre, il Sassuolo non va in gol contro il Parma dal 25 novembre 2018.

Al Mapei Stadium si contano 2 vittorie del Parma, una del Sassuolo e 2 pareggi.

Nella stagione 2019/2020 il Parma ha vinto entrambe le partite per 1-0. In Sassuolo-Parma del 16 febbraio 2020 a deciderla fu un gol di Gervinho. Ecco gli highlights di quella partita:

I precedenti di De Zerbi e D’Aversa

Roberto D’Aversa e Roberto De Zerbi si sono incontrati in quattro precedenti, sempre Sassuolo-Parma o Parma-Sassuolo. Il tecnico gialloblù ha battuto il collega tre volte su quattro, con un pareggio. Va da sé che De Zerbi non ha mai vinto contro il Parma.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM