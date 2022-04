Focus on Cagliari-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta

Sabato 16 aprile alle ore 12.30 si giocherà Cagliari-Sassuolo: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta della partita valida per la giornata numero 33 della Serie A Tim 2021-2022.

Cagliari-Sassuolo: lo stato di forma e le quote scommesse

Cagliari e Sassuolo si trovano in momenti diversi differenti. I sardi vengono da 5 sconfitte consecutive e navigano a soli tre punti di distanza dalla zona rossa. Nell’ultima di campionato sono caduti in casa per 2-1 contro la Juventus.

Il Sassuolo, al contrario, viene dalla vittoria storica ottenuta al Mapei Stadium contro l’Atalanta e nelle ultime otto gare hanno perso soltanto una volta, all’Olimpico contro la Lazio. Con 58 gol segnati, il Sassuolo è il secondo miglior attacco della serie A, a parimerito con il Napoli e dietro la sola Inter. Il Cagliari, con 61 gol subiti è la seconda peggior difesa del campionato, dopo la Salernitana ultima in classifica.

Visti precedenti e stato di forma, per Cagliari-Sassuolo le quote scommesse vedono leggermente favorita la formazione allenata da Dionisi (2.30-2.40). La vittoria del Cagliari è pagata tra 2.75 e 2.90, mentre il pareggio tra 3.40 e 3.60.

Squalificati, infortunati e diffidati della sfida dell’Unipol Domus

In vista del match contro il Sassuolo, il Cagliari non avrà squalificati ma diversi diffidati: Altare, Dalbert, Grassi, Lovato, Marin, Strootman. Da valutare le condizioni di quest’ultimo e di Ceppitelli.

Il Sassuolo dovrà fare i conti con la squalifica di Mert Muldur, ma non dovrebbe avere problemi dal punto di vista degli infortunati a parte il lungodegente Obiang. I diffidati sono Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos.

I precedenti di Cagliari-Sassuolo

Cagliari e Sassuolo contano un totale di 15 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. La sfida tra le due compagini è finita 10 volte in pareggio, con 3 vittorie neroverdi e 2 del Cagliari. Bomber dell’incontro è Marco Sau, oggi al Benevento, che ha segnato 5 reti contro i neroverdi.

Il Sassuolo non perde contro il Cagliari dal 22 dicembre 2016 (Cagliari-Sassuolo 4-3) e nelle ultime 12 volte è sempre andato in rete contro i rossoblù. All’andata, è finita 2-2: Scamacca portò i neroverdi in vantaggio, raggiunto da un gol di Keita Baldé. Di Berardi il secondo gol neroverde su rigore, poi pareggiato da un altro penalty realizzato da Joao Pedro.

In Sardegna, il bilancio è invece di 4 pareggi, 2 vittorie del Cagliari e una del Sassuolo.

Gli highlights dell’ultima volta

Le due squadre si sono incontrate l’ultima volta il 19 gennaio 2022 negli ottavi di Coppa Italia. A vincere fu il Sassuolo con un gol di Abdou Harroui. Ecco gli highlights di quella partita:

I precedenti di Mazzarri e Dionisi

Mazzarri e Dionisi si sono incontrati 2 volte, nei precedenti incontri tra Cagliari e Sassuolo di questa stagione. Il tecnico neroverde è imbattuto contro i rossoblù (un pareggio e una vittoria).

Mazzarri ha sfidato 10 volte il Sassuolo con un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.