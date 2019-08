ESCLUSIVA CS – Calciomercato Sassuolo, si sfoltisce la Primavera

Sono ben tre i movimenti in uscita riguardanti il Sassuolo Primavera nelle ultime ore: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Matteo Brizzolara, Tommaso Casini e Stefano Ferraresi hanno lasciato il neroverde. Il primo andrà alla Vigor Carpaneto, mentre il secondo si accaserà alla Correggese; soluzione toscana, al Follonica-Gavorrano, per il centrale che un anno fa era stato convocato da mister De Zerbi per Sassuolo-Ternana di Coppa Italia. Tutti e tre si trasferiranno in Serie D in prestito.

