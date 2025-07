FINALE – Sassuolo-Trento 3-0 Amichevole: buon test in vista del triangolare di Bolzano

Benvenuti sulla diretta dell’amichevole Sassuolo-Trento, secondo amichevole pre campionato per Berardi e compagni, dopo la vittoria per 5-0 sul Real Vicenza. Il match è in programma oggi, mercoledì 23 luglio alle ore 18, presso il campo …… di Ronzone, sede del ritiro estivo dei neroverdi, neopromossi in Serie A.

Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match direttamente dal Trentino su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Amichevole Sassuolo-Trento

88′ – Ci riprova Mulattieri con un tiro che finisce alto.

87′ – Sfiora il gol Mulattieri, bravo a liberarsi spalle alla porta a centro area e a girarsi concludendo da terra fuori di poco.

85′ – Spazio anche per Tomsa al posto di Macchioni.

82′ – Ci prova il Trento con Meconi dalla distanza, il pallone è facile preda di Satalino.

75′ – Torna in campo anche Laurienté dopo essere tornato dal mancato trasferimento al Sunderland.

69′ – Anche Iannoni torna in panchina, al suo posto il giovane Frangella.

65′ – Girandola di cambi per mister Grosso: restano in campo solo Pierini e Iannoni.

59′ – TRIS NEROVERDE!!! Questa volta Berardi veste i panni dell’uomo assist per Boloca che di testa da pochi passi insacca!!!

50′ – RADDOPPIO SASSUOLO!!!! Angolo di Ghion per l’incornata a centro area di Muharemovic che salta più in alto di tutti e schiaccia il pallone alle spalle del portiere avversario!!!

49′ – Sfiora il gol Berardi!!! Conclusione a botta sicura al volo di mancino dal vertice dell’area piccola e pronta risposta di Barlocco in angolo.

46′ – Squadre di nuovo in campo per la ripresa. Grosso non cambia gli undici che hanno concluso la prima frazione.

45′- Si conclude il primo tempo come era iniziata la prima amichevole contro il Real Vicenza: la decide Pinamonti, auotre di una mezza rovesciata da applausi su invito di Volpato.

37′ – Pierini vicino al raddoppio: pallone recuperato alto da Berardi che tocca per Pierini che da ottima conclusione colpisce male il pallone e spedisce alto.

34′ – Primo cambio per il Sassuolo: risentimento muscolare per Missori che lascia il posto a Pierini. Iannoni scala sull’out di destra della linea difensiva.

33′ – Muharemovic a terra per aver subito un colpo, viene medicato dai sanitari neroverdi.

31′ – Serpentina di Volpato che ci prova con il tiro a giro di sinistro, trovando la respinta di Barlocco.

29′ – Ci prova Maffei dalla distanza: il suo tentativo è alto di poco.

17′ – Ancora l’ex Jacopo Pellegrini a due passi dal pari: il suo tiro a botta sicura viene deviata sul palo da Turati.

16′ – Ancora Trento vicino al gol: Doig salva sulla linea sulla conclusione a botta sicura di Pellegrini, abile a superare in dribbling Muharemovic.

11′ – Sfiora il pareggio il Trento!! Sugli sviluppi di corner Traccia colpisce tutto solo di testa da pochi passi, concludendo alto.

9′ – ANCORA PINAMONTI!!! Come contro il Real Vicenza, a sbloccare il match è l’arciere di Cles, che insacca con una grande semirovesciata a centro area su cross dalla sinistra di Volpato!!!

1′ – Neroverdi in campo per la seconda amichevole pre campionato nel ritiro di Ronzone. Dopo la vittoria contro il Real Vicenza, arriva un test più probante contro il Trento, militante in Serie C. Sassuolo in completo bianco, avversari in tinta gialloblu.

Tabellino Amichevole Sassuolo-Trento

SASSUOLO-TRENTO 3-0

Reti: 6′ Pinamonti (S), 50′ Muharemovic (S), 59′ Boloca (S)

SASSUOLO (4-3-3): Turati (65′ Satalino); Missori (33′ Pierini – 75′ Laurienté), Romagna (65′ Odenthal), Muharemovic (65′ Macchioni – dal 85′ Tomsa), Doig (65′ Pieragnolo); Iannoni (69′ Frangella), Boloca (65′ Lipani), Ghion (65′ Paz); Berardi (65′ Moro), Pinamonti (65′ Mulattieri), Volpato (65′ Alvarez).

A disposizione: Russo, Zacchi.

Allenatore: Fabio Grosso

TRENTO (4-3-3): Barlocco (46′ Tommasi); Triacca (46′ Calzà), Cappelletti (46′ Trainotti), Corradi (46′ Meconi), Maffei (46′ Mayr); Aucelli (46′ Sangalli), Fossati (46′ Genco), Mehic (46′ Muca); Benedetti (46′ Kouka), Pellegrini (46′ Prinoth), Chinetti (46′ Tarolli);

A disposizione: Santer, Ebone.

Allenatore: Luca Tabbiani

Arbitro: Sig. Tremolada di Monza

Assistenti: Sig. Mokhtar di Lecco e Sig. Laghezza di Mestre

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Amichevole Sassuolo-Trento

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Volpato.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati, Mehic; Benedetti, Pellegrini, Chinetti.