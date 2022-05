Dalla Seconda Categoria alla C in cinque anni: un ex Sassuolo nel miracolo Sangiuliano City

Nella stagione 2022/2023 ci sarà una terza squadra di Milano nel panorama del calcio professionistico italiano: parliamo del Sangiuliano City Nova, squadra di San Giuliano Milanese di proprietà della famiglia Luce. I gialloverdi hanno compiuto una scalata sorprendente, dalla Seconda Categoria alla Serie C, nel giro di soli cinque anni: merito anche del presidente Andrea Luce, che ha intravisto la possibilità di rilevare il titolo sportivo del NibbionOggiono in Serie D nonostante la mancata promozione sul campo in Eccellenza. E adesso, dovrà sciogliere il nodo stadio, non essendo il campo di Nova Milanese in Brianza a norma per la Serie C.

Tra le fila dei gialloverdi, che hanno dominato il girone B vincendolo con tre giornate d’anticipo, c’è anche una vecchia conoscenza del Sassuolo: parliamo di Martino Ripamonti, attaccante classe 2002, che ha lasciato il Distretto proprio la scorsa estate per tornare in Lombardia. Ripamonti, infatti, era stato prelevato dal settore giovanile del Renate nell’estate 2019 ed ha militato nell’Under 18 e nella Primavera neroverdi: quest’anno non ha trovato molto spazio, con 9 presenze e 208 minuti giocati, ma può mettere nel proprio albo d’oro un campionato di Serie D vinto.

