Coppa Italia, Juventus-Sassuolo in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

I Quarti di Finale di Coppa Italia si apriranno questa sera alle 21:00 con la gara tra Inter e Roma. Nella giornata di domani, alle 21:00 si sfideranno Milan e Lazio. Nella giornata di giovedì, sono due le gare che chiuderanno i quarti: Atalanta-Fiorentina, in programma alle 18:00, e Juventus-Sassuolo, in programma alle 21:00. Dove si può vedere Juventus-Sassuolo in tv? I bianconeri sono reduci dal secco 2-0 imposto all’Hellas Verona, mentre i neroverdi sono reduci dalle quattro scoppole prese in casa della Sampdoria.

Juventus-Sassuolo su Mediaset o Rai: dove vederla in TV

Juventus-Sassuolo, live dall’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in tv in esclusiva da Mediaset su Canale 5.

La telecronaca della sfida è affidata ad Riccardo Trevisani, con l’ex difensore Roberto Cravero nel ruolo di commentatore tecnico.

Juventus-Sassuolo in streaming

Oltre che in tv, la gara Juventus-Sassuolo sarà trasmessa via streaming sempre da Mediaset su Mediaset Infinity. inoltre, si può seguire la diretta testuale di Juventus-Sassuolo sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.