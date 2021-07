Convocati ritiro estivo Sassuolo 2021/2022: Dionisi ne chiama 32

Sono 32 i calciatori convocati da mister Alessio Dionisi per il ritiro di Vipiteno. La partenza è prevista per la giornata odierna, ma alcuni calciatori arriveranno a ritiro iniziato. Berardi, Locatelli e Raspadori raggiungeranno la squadra solo il 29 luglio, mentre Ayhan, Muldur e Haraslin, reduci dall’Europeo arriveranno in Trentino il 16 luglio. Rogerio arriverà il 12, mentre per Oddei bisogna aspettare la negatività del tampone. Presenti anche Marchizza, Frattesi e Scamacca, nonostante siano al centro di molte voci di mercato. Assenti Romagna e Turati, prossimo a firmare con la Reggina.

I convocati da mister Dionisi

PORTIERI

Andrea Consigli

Gianluca Pegolo

Giacomo Satalino

Gioele Zacchi

DIFENSORI

Kaan Ayhan (arrivo previsto il 16/7)

(arrivo previsto il 16/7) Vlad Chiriches

Gian Marco Ferrari

Giorgos Kyriakopoulos

Riccardo Marchizza

Mert Muldur (arrivo previsto il 16/7)

(arrivo previsto il 16/7) Federico Peluso

Rogerio (arrivo previsto il 12/7 dopo aver completato la quarantena obbligatoria a seguito del rientro dal Brasile)

(arrivo previsto il 12/7 dopo aver completato la quarantena obbligatoria a seguito del rientro dal Brasile) Matteo Saccani

Jeremy Toljan

CENTROCAMPISTI

Federico Artioli

Mehdi Bourabia

Filip Djuricic

Davide Frattesi

Manuel Locatelli (arrivo previsto il 29/7)

(arrivo previsto il 29/7) Maxime Lopez

Francesco Magnanelli

Pedro Obiang

Hamed Traorè

ATTACCANTI

Domenico Berardi (arrivo previsto il 29/7)

(arrivo previsto il 29/7) Jeremie Boga

Francesco Caputo

Gregoire Defrel

Lukas Haraslin (arrivo previsto il 16/7)

(arrivo previsto il 16/7) Giacomo Manzari

Brian Oddei (attualmente in isolamento per positività al COVID-19 riscontrata al test d’ingresso)

(attualmente in isolamento per positività al COVID-19 riscontrata al test d’ingresso) Giacomo Raspadori (arrivo previsto il 29/7)

(arrivo previsto il 29/7) Gianluca Scamacca