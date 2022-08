Classifica Serie A 2022/2023: per il CIES è un Sassuolo da Top 10

Il Weekly Post 385 del CIES, Osservatorio del Calcio Internazionale con sede in Svizzera, è incentrato sulla predizione delle classifiche di fine stagione di 23 campionati europei, tra cui la Serie A. L’algoritmo utilizzato dal CIES tiene conto del rendimento di squadra delle ultime due stagioni, del capitale in termini di esperienza dei giocatori e della spesa sul mercato di ogni squadra. La classifica della Serie A, che sarà aggiornata al termine del Calciomercato, vede l’Inter B, unica nelle predizioni dei top 5 campionati europei a non aver vinto lo scudetto nella passata stagione.

Completano il podio Milan e Napoli, medaglia di legno per la Juventus. E poi Atalanta, Roma e Lazio, a completare i posti validi per un piazzamento europeo. Il Sassuolo è subito dopo le sette sorelle, all’ottavo posto, davanti a Fiorentina, Hellas Verona e Torino. Merito sì dell’ottavo e dell’undicesimo posto delle ultime due stagioni, ma anche della campagna acquisti da oltre 40 milioni di euro, la più costosa di sempre. Ovviamente, per quanto attendibile, si tratta soltanto di una predizione: la stessa statistica, l’anno scorso, dava il Milan al terzo posto, l’Hellas Verona 16° e Spezia e Salernitana retrocesse a beneficio di Genoa e Cagliari.