Calciomercato Sassuolo: sondaggio dell’Udinese per Riccardo Marchizza

Riccardo Marchizza, terzino sinistro e occasionalmente centrale arrivato al Sassuolo nell’estate 2017 e nelle ultime due stagioni in prestito allo Spezia, dopo due buone annate in Liguria potrebbe restare a giocare in serie A ma non in neroverde.

Il classe 1998 cresciuto nelle giovanili della Roma a Sassuolo si ritroverebbe chiuso da Rogerio e Kyriakopoulos e, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia sulle sue tracce si sarebbe messa l’Udinese.