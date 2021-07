Calciomercato Sassuolo: Russo ad un passo dall’Alessandria

Il futuro di Alessandro Russo, portiere classe 2001 di proprietà del Sassuolo, non sarà né alla Reggina né alla Ternana. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, l’Alessandria, fresca di promozione in Serie B, sta chiudendo la trattativa per portare in Piemonte il classe 2001. Nella passata stagione, Russo ha giocato con la maglia della Virtus Entella.

L’arrivo di Russo in maglia grigia avvicina sempre di più Stefano Turati alla Reggina.