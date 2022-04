Calciomercato Sassuolo: occhi su Zanimacchia, ma la concorrenza è tanta

Il Sassuolo ha messo gli occhi su Luca Zanimacchia, esterno d’attacco della Juventus in prestito alla Cremonese. Infatti, secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, le ottime prestazioni dell’esterno classe ’99 hanno fatto sì che molte squadre, tra cui il Sassuolo, mettessero gli occhi su di lui. Oltre ai neroverdi, in Serie A si registra anche l’interesse dell’Empoli, mentre tra le squadre di Serie B ci sono la Cremonese, che l0 acquisterebbe a titolo definitivo per tenerlo in casa, e il Parma, che si è già fatto avanti.

La Juventus valuta il proprio esterno circa 3 milioni. Inoltre, con il futuro di Berardi appeso ancora a un filo di lana, i neroverdi potrebbero tentare l’affondo per assicurarsi il sostituto del numero 25. In questa stagione, Zanimacchia ha raccolto 30 presenze in Serie B siglando 7 gol e fornendo 5 assist. Se la Cremonese è così in alto, gran merito è anche suo.