Calciomercato Sassuolo: nuovo prestito per Manarelli, dal Renate alla Paganese

Davide Manarelli è un nuovo giocatore della Paganese. Il terzino classe 2002, cresciuto nel vivaio del Sassuolo, era stato ceduto in prestito al Renate, dopo averci militato a livello giovanile. Nonostante ciò, la società lombarda ha deciso di restituire il terzino al Sassuolo, che lo ha girato in prestito alla Paganese, club che milita nel girone C di Serie C.

Un’operazione a dir poco sorprendente, anche considerando che a poche ore dal comunicato Manarelli era regolarmente sceso in campo nell’amichevole contro l’Atalanta Primavera, andando anche in gol. Chi lascia la Paganese, invece, è l’ex difensore neroverde Giovanni Midolo: il classe 2001 lascia la Campania per sopraggiunti problemi familiari.

Il comunicato del club.

“La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver raggiunto l’accordo con la società A.C Renate per il prestito del calciatore Davide Manarelli.

Il difensore classe 2002, cresciuto nel vivaio del Sassuolo, e di proprietà della società Emiliana, arriva in prestito con addestramento tecnico fino al Giugno 2022.

Davide Manarelli si è giá aggregato al gruppo di Mister Raffaele Di Napoli, a Chianciano Terme“.