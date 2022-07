Calciomercato Sassuolo: Manuel Cannavaro raggiunge Barbetta a Casarano

Doppia ufficialità per il Casarano: nella giornata di oggi, il club pugliese ha comunicato gli innesti di due giocatori scuola Sassuolo, il centrocampista Manuel Cannavaro e il difensore centrale Alessandro Barbetta. Vi abbiamo anticipato in esclusiva l’arrivo di Barbetta, che ha rifiutato le sirene della Serie C per consolidarsi con l’ambizioso club di D: il Sassuolo resta proprietario del suo cartellino. Manuel Cannavaro, invece, in Serie C ci ha già giocato con la maglia del Taranto (9 presenze complessive): la mezzala, figlio dell’ex Sassuolo e Napoli Paolo Cannavaro, resta dunque in Puglia. Reunion in Salento per i due neroverdi, che in realtà non si sono praticamente mai incrociati nelle giovanili neroverdi (Cannavaro è 2002, Barbetta 2003).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casarano Calcio 1927 (@casaranocalcio1927)