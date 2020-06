Calciomercato Sassuolo: la Reggina vuole Alessandro Russo

Alessandro Russo è uno dei portieri più promettenti che il panorama del calcio italiano può offrire: classe 2001, è un caposaldo della Nazionale Italiana Under 19, con la quale ha giocato nove partite, e ha alle spalle un Europeo Under 17 giocato da titolare fino alla finale persa contro l’Olanda nel 2017. In quella squadra, allenata da Carmine Nunziata, c’era anche un attuale neroverde, l’attaccante Andrea Mattioli. Russo è arrivato al Sassuolo dal Genoa quest’estate per circa 7 milioni di euro e, tolte le 9 presenze con la Primavera di Turrini, è riuscito ad esordire il 4 dicembre scorso nella partita di Coppa Italia persa per 2-1 contro il Perugia.

Da questi presupposti, la Reggina neopromossa in Serie B ha fiutato l’affare e proverà a portare (o meglio, riportare, dato che Russo è nato proprio a Reggio Calabria) il portiere al Granillo offrendogli un minutaggio importante. La società amaranto vuole fare le cose in grande e, dopo aver dominato il girone C di Serie C ed aver ufficializzato Jeremy Menez (un autentico lusso per la cadetteria), farà di tutto per accaparrarsi in prestito il giocatore neroverde. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

