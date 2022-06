Calciomercato Sassuolo: il Parma vira su Sernicola, Adjapong piace al Bari

C’è tanto movimento sulla fascia destra di difesa del Sassuolo: detto che Muldur è richiesto in Turchia e che al Sassuolo piace Birindelli del Pisa, sembra che per la prossima stagione non ci sarà posto per Leonardo Sernicola e Claud Adjapong. Il primo, reduce da un’ottima stagione con la Cremonese promossa in Serie A, potrebbe restare proprio in grigiorosso: su di lui però ci sarebbe l’interesse del Parma, secondo ParmaToday. Ducali che in precedenza hanno fatto un sondaggio per Claud Adjapong, che ricopre la stessa zona di campo: ma l’italo-ghanese piace anche al Bari, come riporta l’edizione odierna del Quotidiano di Puglia. Ancora non si può parlare di trattative vere e proprie, ma giugno si conferma un mese caldo per i primi contatti tra le parti.

