Calciomercato Sassuolo: idea Idzes dal Venezia per la difesa

Il Sassuolo ha intenzione di rinforzare il proprio pacchetto difensivo in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il nome individuato dall’AD Carnevali è quello di Jay Idzes, difensore centrale classe 2000 originario dell’Indonesia (con passaporto olandese) del Venezia.

Il giocatore si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione con la maglia del Venezia, risultando inoltre uno dei pilastri fondamentali nella promozione in Serie A conquistata dai lagunari nella stagione 2023/24. In totale Idzes, nella stagione appena conclusa ha collezionato 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche 2 gol e confermandosi come uno dei difensori più affidabili della categoria.

Nonostante la nuova retrocessione del Venezia in Serie B, il club veneto ha già rifiutato due offerte da parte di Lecce e Udinese, a testimonianza della volontà di non cedere facilmente uno dei suoi giocatori più rappresentativi.

La valutazione del difensore si aggira attorno ai 10 milioni di euro, e nei prossimi giorni il Sassuolo potrebbe tentare un primo affondo con una proposta formale.

Oltre ai neroverdi, anche il Genoa ha manifestato interesse per il difensore, seguendo da vicino la situazione e pronto ad inserirsi nella corsa qualora ci fossero margini di trattativa. La concorrenza, dunque, si preannuncia serrata per un profilo giovane, affidabile e già pronto per la Serie A.

