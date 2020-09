Calciomercato Sassuolo: gli ex obiettivi Barbieri e Riccardi sfumano definitivamente

E’ di oggi la notizia che due dei giovani italiani cercati dal Sassuolo negli ultimi mesi hanno scelto un’altra squadra per proseguire la propria carriera: parliamo di Tommaso Barbieri e di Alessio Riccardi.

Il primo è un terzino destro classe 2002 cresciuto nel Novara, squadra che gli ha regalato anche la possibilità di diventare titolare in Serie C nonostante la giovane età. Oggi, Barbieri era al J Medical per le visite mediche con la Juventus: farà parte della formazione Under 23. Tommaso era stato cercato a gennaio da Inter e Sassuolo, che hanno provato ad imbastire una sinergia senza però avere successo.

Spostandoci nella capitale, il trequartista Alessio Riccardi diventerà a breve un nuovo giocatore del Pescara: come riferisce Gianluca Di Marzio, il giocatore classe 2001 di proprietà della Roma andrà in prestito in Abruzzo. Come riportava Il Corriere dello Sport un mesetto fa, sulle sue tracce c’erano anche Cagliari, Fiorentina e Juventus.

