Calciomercato Sassuolo: è fatta per il ritorno di Erlic, ma rimarrà in prestito allo Spezia

Martin Erlic sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Secondo quanto riporta Ansa Liguria, il Sassuolo e lo Spezia hanno trovato un accordo sulla base di 3 milioni di euro per il trasferimento del difensore croato al Sassuolo. Erlic, però, non comincerà subito la sua seconda vita in neroverde perché rimarrà in prestito allo Spezia fino a fine stagione.

Leggi anche > Calciomercato Sassuolo: Defrel nel mirino della Fiorentina come vice Vlahovic