Calciomercato Sassuolo: dopo Broh, il Palermo vuole anche Gliozzi

Dopo aver spuntato dalla lista dei desideri il nome di Jeremie Broh, che andrà in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto, il Palermo è al lavoro per regalare a mister Boscaglia un altro componente per puntare alla promozione in Serie B. Come riporta TuttoPalermo.net, infatti, i rosanero sono alla caccia di un centravanti e hanno individuato in Ettore Gliozzi il profilo ideale per l’attacco.

Classe 1995, calabrese, Gliozzi ha militato nelle giovanili del Sassuolo arrivando persino ad esordire in Serie A a 18 anni contro il Torino: nell’ultima stagione ha segnato 3 gol in 25 partite con la maglia del Monza in Serie C. Brianzoli che, in virtù dell’obbligo di riscatto dal Sassuolo in caso di promozione in Serie B, dovrebbero dunque avere il controllo del cartellino di Gliozzi, come riporta Transfermarkt.

Se le condizioni per l’obbligo di riscatto non fossero queste, per permettere il trasferimento di Ettore al Palermo, Monza e Sassuolo dovrebbero comunque accordarsi sulla fine prematura del prestito biennale in scadenza a giugno 2021.

