Setotaw De Toffol non farà parte della rosa del Sassuolo Under 17 della prossima stagione: il laterale classe 2003 è tornato in Veneto accettando l’offerta del Cittadella. Arrivato dal Montebelluna e aggregato alla formazione Under 15, De Toffol ha iniziato la preparazione due giorni fa con i nuovi compagni.

Leggi anche > UNDER 17: SORTEGGIATO IL CALENDARIO DEL 10° MEMORIAL PREVIDI