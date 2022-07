Calciomercato Sassuolo: da Mercati a Ghion, quattro cessioni in via di definizione

Non solo Scamacca: il Sassuolo continua a lavorare nel Calciomercato in uscita per piazzare in Serie C alcuni dei suoi giovani più interessanti. In particolare, siamo alle battute finali per le cessioni alla Carrarese di Alessandro Mercati, Luigi Samele e Giacomo Satalino. I primi due, riporta La Nazione, sono al lavoro in Toscana ormai da una settimana, mentre Mercati – unico dei tre ad essere andato in ritiro a Vipiteno con la prima squadra – non è ancora partito. Ed è proprio il centrocampista classe 2002 il fulcro della trattativa: se si sblocca Mercati, allora l’intero terzetto è pronto ad essere ufficializzato. Altrimenti, la Carrarese potrebbe virare altrove.

A cambiare maglia potrebbe essere anche Andrea Ghion: nonostante le resistenze del Perugia per trattenere il centrocampista classe 2000 per il secondo anno di prestito, Sassuolo e Pescara sarebbero già d’accordo per un prestito biennale, stessa formula concordata un anno fa con il Perugia. Secondo Rete8, la giornata di domani può essere già quella decisiva per il ritorno di Ghion in Serie C con la prestigiosa maglia del Pescara, dove ritroverebbe Matteo Saccani.

