Calciomercato Sassuolo: Corradini in prestito al Pontedera

Altra cessione per il Sassuolo e nuova esperienza in arrivo per Francesco Corradini, difensore centrale classe 2005 cresciuto nel settore giovanile neroverde. Il giovane talento è stato ceduto in prestito secco al Pontedera, club toscano che milita in Serie C.

L’ufficialità dell’operazione è arrivata attraverso una nota pubblicata sul sito del Pontedera, che ha comunicato l’ingaggio del centrale per la stagione 2025/2026. Il prestito non prevede opzioni di riscatto, il che conferma la volontà del Sassuolo di continuare a puntare sul ragazzo nel medio-lungo termine.

Il classe 2005 si è messo in luce nella formazione Primavera, vincendo nella stagione 2023/2024 il campionato dimostrando solidità e personalità e il suo passaggio in Toscana sarà un banco di prova fondamentale per misurarsi nel calcio dei grandi.

L’augurio dalla redazione di Canale Sassuolo

A Francesco Corradini vanno i nostri migliori auguri per questa nuova tappa della sua carriera. Siamo certi che saprà farsi valere e maturare ancora, in vista di un futuro che speriamo possa riportarlo a vestire nuovamente la maglia neroverde.

Segui CS su Instagram!