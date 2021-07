Calciomercato Sassuolo: Andrea Mattioli in ritiro con il Pontedera

Manca ancora l’ufficialità da parte delle due società, ma possiamo già considerare Andrea Mattioli un nuovo giocatore del Pontedera: la società toscana ha infatti inserito l’attaccante classe 2001 nella lista dei convocati per il ritiro presso lo Stadio Mannucci di Pontedera, che ha preso il via venerdì scorso. Confermate dunque le indiscrezioni delle ultime settimane: il Pontedera ha battuto la concorrenza di Carpi e Gubbio per il centravanti parmigiano, che approda in Toscana con la formula del prestito. In squadra, Mattioli ritroverà un ex compagno di squadra nelle giovanili del Sassuolo: il terzino Cristian Shiba.

