Calciomercato: Frank Tsadjout piace al Sassuolo, possibile tavolo con il Milan

C’è anche il Sassuolo tra le pretendenti di Frank Tsadjout, possente centravanti che ha trascorso l’ultima stagione in prestito tra Pordenone e Ascoli con un bilancio totale di 5 reti in 31 presenze in cadetteria. Il classe 1999 ha origini camerunensi ma è cittadino italiano ed è cresciuto nelle giovanili del Milan, che detiene ancora il suo cartellino.

L’Ascoli mira a farlo rimanere nelle marche anche in vista della prossima stagione ma, secondo Il Resto del Carlino, al tavolo dei rossoneri per discutere del giocatore sembra pronto ad inserirsi anche il Sassuolo.

