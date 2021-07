Bocchigliero diventa “Il Paese di Domenico Berardi”

La comunità di Bocchigliero, con il supporto dell’amministrazione comunale e di Silambiente Servizio Civile, ha deciso di omaggiare Domenico Berardi con due manifesti alle due entrate del paese (in Via Russi e presso Il Girone) recanti la scritta “Benvenuti a Bocchigliero – Il Paese di Domenico Berardi”. Mimmo è nato a Cariati ma, fino al trasferimento a Sassuolo, è sempre vissuto a Bocchigliero con i genitori Maria e Luigi, come ha sempre orgogliosamente ribadito. Genitori che, tra l’altro, hanno appoggiato e supportato questa iniziativa. Un giusto riconoscimento ad un giocatore che, con i propri risultati sportivi sta portando alto il nome di Bocchigliero e della Calabria intera in tutta Europa. Di seguito, le foto dei due manifesti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silambiente Bocchigliero (@silambientebocchigliero)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silambiente Bocchigliero (@silambientebocchigliero)