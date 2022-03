Lazio-Sassuolo: info prevendita, prezzo biglietti e trasferta con il Sasol Club

E’ aperta la prevendita dei biglietti per Lazio-Sassuolo, gara in programma sabato due aprile alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma, valevole per la 31esima giornata di Serie A. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili presso i punti vendita Ticketone terrestri e online: il prezzo è di 10 €, più eventuali diritti di prevendita. Non sono previste riduzioni ma restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. La vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di venerdì 1 aprile. Ai tornelli dello stadio sarà necessario esibire, oltre al biglietto della partita, un documento d’identità e il QR Code del Green Pass COVID-19.

Lazio-Sassuolo: trasferta col Sasol Club

Il Sasol Club sta raccogliendo adesioni per la trasferta di Roma. Il costo del viaggio in pullman, andata e ritorno, è di 30 euro per i tesserati Sasol e di 35 euro per i non tesserati. Il pagamento della quota avviene in sede, in Via Regina Pacis 32 a Sassuolo. Il ritrovo con relativa partenza è previsto alle ore 12.00 presso il Bar Luana di Sassuolo. È necessario indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio ed essere in possesso di Green Pass, già necessario per l’accesso all’Olimpico. Il biglietto va acquistato autonomamente. Di seguito, il post Facebook dei Sasol con tutte le info per aderire alla trasferta di sabato prossimo.