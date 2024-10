Un autogol condanna il Sassuolo Under 18 contro il Cesena

Seconda sconfitta consecutiva per il Sassuolo Under 18: dopo il 3-2 di domenica scorsa in casa della Lazio, i ragazzi di mister Gilioli cadono per la prima volta tra le mura amiche del Mapei Football Center contro il Cesena. Se il risultato di 0-1 in favore dei romagnoli può far storcere il naso ad alcuni, è giusto dire che il Cesena è la capolista del girone unico con cinque vittorie su cinque: sorpresa sì, ma di certo non gli ultimi arrivati. Dopo il vantaggio ospite al 58′ con un autogol, il Sassuolo prova a rimettere in piedi la contesa ed evitare il secondo KO di fila, non riuscendoci. Prima partita a secco di gol per il Sassuolo, che resta a quota 7 punti orbitando a metà classifica, in attesa di tutti i recuperi. Nella sesta giornata, l’Under 18 farà visita all’Empoli, seconda forza del campionato.

Mister Gilioli dopo Sassuolo-Cesena Under 18

Mister Cris Gilioli ha commentato Sassuolo-Cesena: “Faccio un grande applauso ai ragazzi che hanno fatto un’ottima partita contro la prima in classifica che fin qui ha raccolto solo vittorie in campionato. Nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi con i nostri attaccanti per togliergli un po’ di palleggio però non siamo mai andati in grande difficoltà. Nella ripresa siamo entrati bene, abbiamo creato delle occasioni importanti e sul finale meritavamo ampiamente il pareggio. Ci siam fatti un autogol su un episodio di gara però non posso dire assolutamente nulla ai ragazzi che contro la prima in classifica hanno disputato una grande partita. È la seconda volta che meritiamo più di quanto raccogliamo, questo fa esperienza e ci serve da lezione per il futuro. Abbiamo ancora dei grossi margini di miglioramento possiamo fare bene, oggi sono dispiaciuto per i ragazzi però è da qui che si riparte”.

Tabellino Sassuolo-Cesena Under 18

SASSUOLO-CESENA 0-1

Reti: 58′ autogol (C)

SASSUOLO: Del Rio, Campani (C) (89′ Pirruccio), Bolondi, Amendola (84′ Catania), Appiah, Scaldaferri, Ardizzone (68′ Goulart), Acatullo (68′ Papaserio), Chiricallo, Seminari (89′ Belicchi), Gjyla.

A disposizione: Cingolani, Suciu, Piccirillo, Brugnoli.

Allenatore: Cris Gilioli.

CESENA: Fontana, Brisku, Antoniacci (73′ Teleku), Zamagni (C), Bertaccini, Greco, Lantignotti (76′ Sanaj), Amadori, Galvagno (76′ Okolo), Berti (65′ Gori), Lontani (46′ Biguzzi).

A disposizione: Gianfanti, Omokaro, Comandini, Liverani.

Allenatore: Christian Lantignotti.

Arbitro: Sig. Montefiori di Ravenna.

Assistenti: Sig. Melnychuk di Bologna e Sig. Ben Marga di Bologna.

Ammoniti: 30’ Brisku (C), 48’ Zamagni (C), 65’ Campani (S), 78’ Gjyla (S).

Espulsi:

Note: