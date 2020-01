Vittoria di spessore per il Sassuolo Under 16: battuta 3-1 la Lazio

Il Sassuolo Under 16 batte la Lazio per 3-1 nella terza giornata di ritorno di campionato: al “Ferrari” di Fiorano, i neroverdi ritrovano la vittoria che mancava da più di due mesi. Era il 10 novembre, l’avversario era il Livorno e il risultato il medesimo di oggi, 3-1 in favore dei neroverdi. Alla lunga lista di infortunati si è aggiunto, nelle ultime settimane, anche Francesco Ughetti, vittima di un problema alla schiena che ha obbligato mister Bucchioni a schierare titolare per la seconda partita di fila il 2005 Claudio Parlato. I gol neroverdi sono stati siglati dal solito Kumi, insieme a Boakye e Semeraro. Domenica prossima è in programma la trasferta contro la Virtus Entella per continuare a sperare nei playoff.

Roberto Bucchioni ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni il successo per 3-1 di oggi pomeriggio: “Mi fa piacere tornare alla vittoria, soprattutto per i ragazzi. Tolta la partita con il Parma, che abbiamo toppato, ultimamente le prestazioni non sono mai mancate, a iniziare da quella di domenica scorsa in casa della Sampdoria dove non avremmo meritato di perdere. Oggi i ragazzi sono stati bravi contro un’avversaria molto forte: non a caso è al secondo posto in classifica. L’espulsione del portiere della Lazio nel secondo tempo ci ha facilitato il lavoro, ma abbiamo avuto parecchie palle gol e direi che la vittoria è meritata. Oggi ha fatto la differenza la nostra maggiore voglia di vincere”.

