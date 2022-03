Venezia-Sassuolo in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

La 28^ giornata di Serie A si aprirà venerdì, 4 marzo, con Inter-Salernitana, in programma alle 20:45. Nella giornata di sabato, 5 marzo, sono tre le gare in programma: alle 15:00 Udinese-Sampdoria, alle 18:00 Roma-Atalanta e alle 20:45, Cagliari-Lazio. Nella giornata di domenica, 6 marzo, alle 12:30 andrà in scena lo scontro tra Genoa ed Empoli. Alle 15:00, invece, si giocheranno i tre match Venezia-Sassuolo, Bologna-Torino e Fiorentina-Hellas Verona, mentre alle 18:00 si sfideranno Juventus e Spezia. Chiude la domenica e la giornata il big match al vertice tra Napoli e Milan, in programma alle 20:45. Dove si può vedere Venezia-Sassuolo in tv? I neroverdi sono reduci dal 2-1 casalingo contro la Fiorentina, mentre i lagunari sono reduci dalla sconfitta per 3-1 nel derby con l’Hellas Verona (qui tutti i precedenti).

Leggi anche > Le probabili formazioni di Venezia-Sassuolo

Venezia-Sassuolo su Dazn o Sky: dove vederla in TV

Venezia-Sassuolo, live dal Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà trasmessa in tv in esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

La telecronaca della sfida è affidata a Alberto Santi, con l’ex attaccante Stefan Schwoch nel ruolo di commentatore tecnico. Schwoch è stato anche un giocatore del Venezia, con il quale ha militato dal 1997 al gennaio 1999.

Venezia-Sassuolo in streaming

Oltre che in tv, la gara Venezia-Sassuolo sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN, ma non sarà possibile vederla su Sky Go e NOW TV. Chi non è abbonato DAZN può seguire la diretta testuale di Venezia-Sassuolo sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.

Seguici anche su Instagram