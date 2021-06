Valore Rosa Sassuolo: Transfermarkt ha rilasciato l’aggiornamento di fine stagione 2020/2021

L’autorevole portale tedesco Transfermarkt ha rilasciato l’aggiornamento di fine stagione dei Valori di Mercato (VdM) della Serie A. L’ottimo finale di campionato del Sassuolo ha portato giovamento anche nelle valutazioni dei giocatori in rosa: il valore complessivo sale da 211,85 mln a a 223,40, un bel +5,5% di aumento che permette ai neroverdi di confermarsi all’ottavo posto in questa speciale graduatoria. Classifica che dimostra ancora una volta quanto le sette sorelle siano distanti: la Lazio, che è settima come valore della rosa, si attesta a quasi 314 milioni, 90 in più del Sassuolo.

L’aumento più sostanzioso è senza dubbio quello riservato a Giacomo Raspadori, passato da 4 a 15 milioni di VdM. Un aumento legittimo, dovuto sia all’ottimo finale di campionato che alla convocazione in Nazionale. Vola anche Junior Traorè, che raggiunge il connazionale Boga a quota 20 milioni. Premiata la stagione di Domenico Berardi con un bel +5 di valutazione: l’attaccante calabrese raggiunge a 35 milioni di VdM Manuel Locatelli, rimasto invece stabile (il suo valore era stato aumentato di recente). In salita anche Ferrari (+2 mln) e Kyriakopoulos (+1 mln).

Vanno però registrati anche dei cali, molti dei quali fisiologici: parliamo ad esempio di Ayhan e Romagna (-1 mln), o di Chiriches (-1.5 mln). Giù anche Muldur e Djuricic, da cui ci si sarebbe forse aspettati di più in questa stagione. I cali più sostanziosi riguardano però il reparto offensivo: Caputo e Defrel passano infatti da 7.5 a 5 milioni di valutazione. Ritoccati leggermente verso il basso anche altri giocatori che iniziano ad avere una certa età, come Magnanelli e Pegolo.

Valore di Mercato Rosa Sassuolo 2020/2021

PORTIERI SASSUOLO

Andrea CONSIGLI: 3.000.000 € (in calo, – 1.000.000 €)

Stefano TURATI: 400.000 € (stabile)

Gianluca PEGOLO: 100.000 € (in calo, – 50.000 €)

DIFENSORI SASSUOLO

Gian Marco FERRARI: 12.000.000 € (in aumento, + 2.000.000 €)

Kaan AYHAN: 6.000.000 € (in calo, – 1.000.000 €)

MARLON: 6.500.000 € (stabile)

Vlad CHIRICHES: 3.500.000 € (in calo, – 1.500.000 €)

Filippo ROMAGNA: 3.000.000 € (in calo, – 1.000.000 €)

ROGERIO: 6.000.000 € (in calo, – 1.000.000 €)

Georgios KYRIAKOPOULOS: 4.500.000 € (in aumento, + 1.000.000 €)

Federico PELUSO: 400.000 € (stabile)

Mert MULDUR: 9.000.000 € (in calo, – 500.000 €)

Jeremy TOLJAN: 5.000.000 € (stabile)

CENTROCAMPISTI SASSUOLO

Francesco MAGNANELLI: 400.000 € (in calo, – 100.000 €)

Manuel LOCATELLI: 35.000.000 € (stabile)

Maxime LOPEZ: 10.000.000 € (stabile)

Pedro OBIANG: 5.000.000 € (stabile)

Mehdi BOURABIA: 2.300.000 € (in calo, – 700.000 €)

Hamed Junior TRAORE’: 20.000.000 € (in aumento, + 6.000.000 €)

Filip DJURICIC: 9.000.000 € (in calo, – 1.000.000 €)

ATTACCANTI SASSUOLO

Jeremie BOGA: 20.000.000 € (in calo, – 2.000.000 €)

Lukas HARASLIN: 1.300.000 € (in calo, – 200.000 €)

Domenico BERARDI: 35.000.000 € (in aumento, + 5.000.000 €)

Grègoire DEFREL: 5.000.000 € (in calo, – 2.500.000 €)

Francesco CAPUTO: 5.000.000 € (in calo, – 2.500.000 €)

Giacomo RASPADORI: 15.000.000 € (in aumento, + 11.000.000 €)

Brian ODDEI: 1.000.000 € (in aumento, + 100.000 €)