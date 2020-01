Ufficiale: Antonio Floro Flores dà l’addio al calcio giocato

Antonio Floro Flores è uno di quei giocatori che ha messo lo zampino in molte delle partite più importanti nella storia del Sassuolo in Serie A: il primo gol con la nostra maglia lo ha segnato contro la Lazio, nel primo punto interno nella storia dei neroverdi in massima serie; il secondo lo ha segnato contro il Bologna, nella prima vittoria assoluta; il terzo, in casa della Sampdoria, in quel 3-4 epico che ha fatto conoscere Domenico Berardi nel calcio che conta, nonché il primo successo in trasferta della storia del Sassuolo in Serie A. Nel match con il Genoa che ci regalò l’epica salvezza, Floro segnò addirittura una doppietta. Dopo 78 presenze e 15 gol con il Sassuolo, Floro Flores ha vestito anche le maglie di Chievo, Bari e Casertana, squadra in cui ha militato fino ad oggi, data in cui l’attaccante napoletano ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo e dire basta al calcio giocato. Questo il post pubblicato oggi da Antonio. GRAZIE FLORO!

GUARDA ANCHE: POTREBBE INTERESSARTI: